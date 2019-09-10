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Isparta’da polisin yakaladığı ‘zehir taciri’ tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 23:42 | Son Güncelleme

Isparta’da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı.

Isparta’da polisin yakaladığı ‘zehir taciri’ tutuklandı

Isparta’da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı. Aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda, kent merkezindeki Doğancı Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, Y.Ö. ve M.Ç. isimli 2 şüpheliyi yakaladı. Şahısların üzerlerinde ve ikametinde arama yapan narkotik ekipleri, 4 parça halinde 6.59 gram eroin maddesi, 20 adet sentetik ecza, uyuşturucu madde kullanmada faydalanılan aparatlar ile paketleme için kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden M.Ç., ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ işlem yapıldıktan sonra serbest kalırken, ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Y.Ö. ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, Y.Ö.’nün sevk edildiği mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

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