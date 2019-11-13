HABER

Isparta’da Roma Dönemi’ne ait 163 adet sikke ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 17:23 | Son Güncelleme

Isparta’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Gaziantep’ten Isparta’ya gelen 2 şüpheli ile birlikte Roma Dönemi’ne ait 163 adet sikke ele geçirildi.Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep’ten Isparta’ya gelen şahısların ellerinde tarihi sikkeler ve eserler bulunduğu, Şarkikaraağaç ilçesinde bunları satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Isparta’da Roma Dönemi’ne ait 163 adet sikke ele geçirildi

Isparta’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Gaziantep’ten Isparta’ya gelen 2 şüpheli ile birlikte Roma Dönemi’ne ait 163 adet sikke ele geçirildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep’ten Isparta’ya gelen şahısların ellerinde tarihi sikkeler ve eserler bulunduğu, Şarkikaraağaç ilçesinde bunları satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmalar sonucu söz konusu bilgiler doğrultusunda operasyon düzenleyen ekipler, A.S.(32) ve H.T. (35) isimli şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Jandarma tarafından, şahısların üzerinde ve çantalarında yapılan aramalarda Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen 163 adet sikke ele geçirildi. Tarihi eser malzemelere el koyan ekipler, 2 şüpheliyi ise gözaltına aldı.
Şüphelilerin, gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Dün akşam başladı! O kentte büyük gerginlik Dün akşam başladı! O kentte büyük gerginlik
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz Gazisi'nin duygu dolu telefon konuşmasıCumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz Gazisi'nin duygu dolu telefon konuşması
Halı sahanın tellerine kendini astıHalı sahanın tellerine kendini astı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Altan hakkında flaş karar

Ahmet Altan hakkında flaş karar

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

1 Aralık'ta başlıyor! Uymayana 625 lira ceza

1 Aralık'ta başlıyor! Uymayana 625 lira ceza

İç çamaşırsız pozlarına yorum yağdı! 'Çıplak gibisin!'

İç çamaşırsız pozlarına yorum yağdı! 'Çıplak gibisin!'

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Feci ölüm! Yıkıldılar

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Türkiye'den İsrail'e sert tepki!

HDP önünde gerginlik! Ortalık karıştı, binanın camları kırıldı

Ortalık karıştı, binanın camları kırıldı

Dikkat! Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı

Dikkat! Meteoroloji'den 4 il için kritik uyarı

Teslim olan terörist Diyarbakır annelerine yazdığı mektupla destek verdi

Teröristten Diyarbakır annelerine mektup!

Ölü bulunan İngiliz ajanının evinden bunlar çıktı!

Ölü bulunan İngiliz ajanının evinden bunlar çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.