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Isparta'da Roma dönemine ait 8 parça eser ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 17:10 | Son Güncelleme

ISPARTA'da polisin operasyonunda Roma dönemine ait olduğu belirlenen 8 parça tarihi eser ele geçirildi.

Isparta'da Roma dönemine ait 8 parça eser ele geçirildi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da polisin operasyonunda Roma dönemine ait olduğu belirlenen 8 parça tarihi eser ele geçirildi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Atabey ilçesinde M.K.'nin elindeki tarihi eserleri pazarlamaya çalıştığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada, baş kısmı kırık aslan heykeli, kireç taşından yapılmış küçük dibek, kireç taşından yapılmış küçük lahit, kireç taşından yapılmış kadın figürlü heykel, pişmiş toprak kandil, pişmiş topraktan yapılmış ağırlık, pişmiş topraktan yapılmış ağız parçası, cam bilezik ile dedektör ele geçirildi.
Müze görevlilerince el konulan tarihi eserlerin Roma dönemine ait olduğu tespit edilirken, M.K. gözaltına alındı.

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