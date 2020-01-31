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Isparta’da Roma ve Bizans Dönemi’ne ait 448 parça tarihi eser ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 13:53 | Son Güncelleme

Isparta’da, elinde tarihi eser bulunan 2 şüphelinin, satmak üzere müşteri aradığı bilgisine ulaşan Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Isparta’da Roma ve Bizans Dönemi’ne ait 448 parça tarihi eser ele geçirildi

Isparta’da, elinde tarihi eser bulunan 2 şüphelinin, satmak üzere müşteri aradığı bilgisine ulaşan Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda, Roma ve Bizans Dönemleri’ne ait toplam 448 parça tarihi eser malzeme ele geçirildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar doğrultusunda, Senirkent ilçesinde 2 şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmak üzere müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
Jandarma ekipleri, Senirkent’te söz konusu şahıslar ile satmak istediği eserlerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucu A.M. (48) ve M.M. (57) kısa sürede yakalanırken, şüphelilerle birlikte Roma ve Bizans Dönemi’ne ait 445 adet sikke ve 3 adet metal obje olmak üzere, toplam 448 parça tarihi eser malzeme ele geçirildi.
Jandarma tarafından şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserlerin ise muhafaza altına alındığı bildirildi.

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