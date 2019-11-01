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Isparta’da sahte alkol üreten şüphelilere para cezası yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 17:52 | Son Güncelleme

Isparta’da sahte alkol üretimi yapan 3 şüpheliye 26 bin TL para cezası uygulandı.Gelendost İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde terci ve fotoğrafçı olarak faaliyet gösteren 2 ayrı iş yerinde, iş yeri sahiplerinin sahte alkol üretimi yaptığı bilgisine ulaştı.

Isparta’da sahte alkol üretimi yapan 3 şüpheliye 26 bin TL para cezası uygulandı.
Gelendost İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde terci ve fotoğrafçı olarak faaliyet gösteren 2 ayrı iş yerinde, iş yeri sahiplerinin sahte alkol üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin iş yerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, satışa hazır vaziyette toplam 32 litre rakı, 5,5 litre viski, 20 litre etil alkol, 1 litre anason, 17 adet anason yağı-aroması, şeker, 90 adet satışta kullanmak üzere siyah poşet, 2 adet ölçü aleti, 1 adet huni, satışta kullanmak üzere bir miktar pet şişe ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı. Haklarında işlem yapılan şüphelilere toplam 26 bin 20 TL para cezası kesildi.
Bir terzinin ise vergi levhası olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilerek gerekli idari işlem yapıldı.
Öte yandan 1 şüpheliye de ‘ruhsatsız av tüfeği taşımak’ suçundan 707 TL idari para cezası uygulanırken olaya karışan 1 zanlı tutuklandı. 1 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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