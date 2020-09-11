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Isparta’da sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 11:19 | Son Güncelleme

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte kaçak ve sahte alkol üretenlere yönelik düzenlediği operasyonda 50 litre etil alkol, 15 şişe alkollü içecek ile çok sayıda boş şişe ele geçirdi.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül’de kentte kaçak ve sahte alkol üreten şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Isparta’da sahte içki operasyonu

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte kaçak ve sahte alkol üretenlere yönelik düzenlediği operasyonda 50 litre etil alkol, 15 şişe alkollü içecek ile çok sayıda boş şişe ele geçirdi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül’de kentte kaçak ve sahte alkol üreten şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 50 litre etil alkol, 15 şişe alkollü içecek, 15 şişe alkollü içecek, 100 adet alkollü içecek yapımında kullanılan likitler, çok sayıda boş şişe ve şişe kapakları ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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