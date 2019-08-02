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Isparta’da saman yüklü tırın kupası şaha kalktı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 12:54 | Son Güncelleme

Isparta’da virajı alamayan saman yüklü tır bariyerleri biçtikten sonra tarlaya devrildi.

Isparta’da virajı alamayan saman yüklü tır bariyerleri biçtikten sonra tarlaya devrildi. Tırın şaha kalkan kupasında yaralı şekilde mahsur kalan sürücü merdiven yardımıyla kurtarıldı.
Kaza, saat 09.45 sıralarında Isparta - Afyonkarahisar karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Ekrem B. yönetimindeki 34 BH 6532 plakalı tır, 07 DJC 28 plakalı saman yüklü dorse ile seyir halinde olduğu sırada Burdur yol ayrımındaki Baladız Köprüsü’nde kontrolden çıktı. Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yol kenarındaki çelik bariyerleri biçen tır ve dorsesi tarlaya devrilirken aracın kupa kısmı ise şaha kalktı. Talihsiz kazada sürücü Ekrem B. yaralanırken tırın dorse kısmındaki çuvallarda bulunan samanlar da etrafa saçıldı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine ulaştığı dakikalarda şaha kalkan kupada mahsur kalan hafif yaralı tır sürücüsü, konulan merdiven yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Isparta’da saman yüklü tırın kupası şaha kalktı: 1 yaralı

Isparta’da saman yüklü tırın kupası şaha kalktı: 1 yaralı

Isparta’da saman yüklü tırın kupası şaha kalktı: 1 yaralı

Isparta’da saman yüklü tırın kupası şaha kalktı: 1 yaralı

Isparta’da saman yüklü tırın kupası şaha kalktı: 1 yaralı

Isparta’da saman yüklü tırın kupası şaha kalktı: 1 yaralı

Isparta’da saman yüklü tırın kupası şaha kalktı: 1 yaralı

Isparta’da saman yüklü tırın kupası şaha kalktı: 1 yaralı

Isparta’da saman yüklü tırın kupası şaha kalktı: 1 yaralı

Isparta’da saman yüklü tırın kupası şaha kalktı: 1 yaralı

Isparta’da saman yüklü tırın kupası şaha kalktı: 1 yaralı

Isparta’da saman yüklü tırın kupası şaha kalktı: 1 yaralı

Isparta’da saman yüklü tırın kupası şaha kalktı: 1 yaralı

Isparta’da saman yüklü tırın kupası şaha kalktı: 1 yaralı

Isparta’da saman yüklü tırın kupası şaha kalktı: 1 yaralı

Isparta’da saman yüklü tırın kupası şaha kalktı: 1 yaralı

Isparta’da saman yüklü tırın kupası şaha kalktı: 1 yaralı
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