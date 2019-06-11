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Isparta’da sigaraya sarılmış uyuşturucu madde ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 11:47 | Son Güncelleme

Isparta’da narkotik polisinin kente giriş yapan araçlar üzerinde yaptığı kontrollerde sigaraya sarılmış, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta’da sigaraya sarılmış uyuşturucu madde ele geçirildi

Isparta’da narkotik polisinin kente giriş yapan araçlar üzerinde yaptığı kontrollerde sigaraya sarılmış, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Antalya’dan kente gelen araçlar üzerinde denetim çalışması başlattı. Çalışma kapsamında durumundan şüphelenilen bir otomobili durduran narkotik polisi, yapılan aramalarda esrardan 20 kat daha tehlikeli ve şizofreniye yol açtığı belirtilen 5.93 gram skunk, 3,96 gram sigaraya sarılmış esrar, 2 gram metamfetamin, 1 adet ekstacy hap, 4 adet sentetik ecza ile uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.
Konuyla ilgili araçtaki İ.Ç. ve Ş.G. isimli 2 şüphelinin gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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