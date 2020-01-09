Isparta'da silahla market soydu, İzmir'de yakalandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da, zincir marketin şubesinde kasiyeri silahla tehdit edip, bir miktar parayı alarak kaçan M.F.E., polis ekiplerince İzmir'de yakalandı. Isparta’ya getirilen M.F.E., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen 7 Ocak'ta saat 21.30 sıralarında Pirimehmet Mahallesi 1712 Sokak'taki bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Markete giren şüpheli M.F.E., iddiaya göre elindeki silahı kasiyere doğrultarak paraları vermesini istedi. Bir miktar para alan şüpheli, marketten çıkarak uzaklaştı. Çalışanların ihbarı üzerine markete polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında polis, M.F.E.’yi İzmir’de yakalayıp, gözaltına aldı. Isparta’ya getirilen M.F.E., polis merkezindeki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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