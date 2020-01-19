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  4. Isparta’da silahlı tartışma: 1 yaralı

Isparta’da silahlı tartışma: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 12:23 | Son Güncelleme

Isparta’da aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen taraflar arasında çıkan tartışma sonucu 1 kişi silahla yaralandı.Olay, saat 11.00 sıralarında Isparta - Antalya Karayolu üzerindeki Galericiler Sitesi’nde meydana geldi.

Isparta’da aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen taraflar arasında çıkan tartışma sonucu 1 kişi silahla yaralandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Isparta - Antalya Karayolu üzerindeki Galericiler Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan S. ile henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrasında henüz ismi belli olmayan şüpheli, yanındaki silahla Hasan S.’yi vurarak bacağından yaraladı. Olayın ardından şüpheli şahıs kaçarak kayıplara karıştı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay mahalline ulaşan sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra gerekli tedavileri için ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, polis olayın gerçekleştiği noktada gerekli incelemeleri tamamladıktan sonra olayın firari şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

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