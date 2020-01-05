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  4. Isparta'da soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 yaralı

Isparta'da soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 16:46 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, haber alınamayan Faden (66) ve Mustafa Köse (66) çifti, evlerinde baygın bulundu.

Isparta'da soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 yaralı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da, haber alınamayan Faden (66) ve Mustafa Köse (66) çifti, evlerinde baygın bulundu. Hastaneye kaldırılan çiftten Mustafa Köse yaşamını yitirirken, ikilinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tahmin ediliyor.
Gelendost ilçesinin Bağıllı köyünde oturan Mustafa ve Faden Köse çiftinden haber alamayan yakınları, evlerine gitti. Eve giren yakınları, çifti baygın halde bulunca durumu sağlık ekibine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Köse çifti ardından, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ikiliden Mustafa Köse doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Faden Köse ise Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Köse'nin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındığı bildirildi.
Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından, çiftin, yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Isparta'da soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 yaralı

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