HABER

Isparta'da sobadan zehirlenen çift öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 12:56 | Son Güncelleme

ISPARTA'da oturan Fatma (65) ve Mehmet Aybirdi (68) çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Isparta'da sobadan zehirlenen çift öldü

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da oturan Fatma (65) ve Mehmet Aybirdi (68) çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Ayazmana Mahallesi 4414 Sokak'taki 2 katlı evin üst katında oturan Aybirdi çiftinin alt katında oturan kızları, bu sabah eve girdiğinde anne ve babasını hareketsiz yatarken buldu. Kızlarının ihbarı üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Fatma ve Mehmet Aybirdi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen çiftin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Isparta'da sobadan zehirlenen çift öldüIsparta'da sobadan zehirlenen çift öldüIsparta'da sobadan zehirlenen çift öldüIsparta'da sobadan zehirlenen çift öldü

PARTNEREn seksi aşıklar meraklı gözleri umursamadan...En seksi aşıklar meraklı gözleri umursamadan...
Acil serviste 7 saat bekletildi! Doktor geldiğinde çok geçti...Acil serviste 7 saat bekletildi! Doktor geldiğinde çok geçti...
Fırat'ın batısında heyecan, doğusunda panik var (2)Fırat'ın batısında heyecan, doğusunda panik var (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yusuf Kaplan: Aile çöküyor, toplum çatırdıyor, gece orduları gerek bize

Yusuf Kaplan: Aile çöküyor, toplum çatırdıyor, gece orduları gerek bize

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Hakan Yılmaz'ın ismi Fatih Sarıalioğlu ve Şafak Sezer arasındaki görüşmede geçti

Hakan Yılmaz'ın ismi Fatih Sarıalioğlu ve Şafak Sezer arasındaki görüşmede geçti

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşıldı! O hastanın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Acil serviste 7 saat bekletildi! Doktor geldiğinde çok geçti...

İstanbul'daki operasyonda yakalanan polis bakın kim çıktı!

İstanbul'da yakalanan polis bakın kim çıktı!

İstanbul'a bir de böyle bakın

İstanbul'a bir de böyle bakın

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Antalya'da inanılmaz olay! Eşine kızıp kendini ateşe verdi, sebebi şoke etti

Antalya'da inanılmaz olay! Eşine kızıp kendini ateşe verdi, sebebi şoke etti

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Tarihi hamamdan facia haberi geldi! Ölü ve yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.