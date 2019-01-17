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Isparta'da sobadan zehirlenen çift öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 13:02 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Aksu ilçesinde Ömer Süllü (71) ve Hatice Süllü( 73) çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, yaşamlarını yitirdi.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) -ISPARTA'nın Aksu ilçesinde Ömer Süllü (71) ve Hatice Süllü( 73) çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, yaşamlarını yitirdi.
Aksu ilçesinde oturan Ömer ve Hatice Süllü'den 3 gündür haber alamayan yakınları bu sabah eve geldi. Eve giren aile üyeleri çiftin hareketsiz yattığını gördü. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Ömer ve Hatice Süllü'nün cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga konuldu.Jandarma acı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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