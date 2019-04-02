Isparta’da sokak satıcılarına operasyon: 7 gözaltı, 1 tutuklama

Isparta’da emniyet güçlerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Kutlubey Mahallesi’nde düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen 7 şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde arama yapan polis, 4 parça halinde 2.88 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirdi.

Emniyet güçleri, yakalanan 6 şüpheliye ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yaparken, şüpheli M.A.’yı ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk etti.

Zanlının, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

