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Isparta’da sokak satıcılarına operasyon: 7 gözaltı, 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 16:17 | Son Güncelleme

Isparta’da emniyet güçlerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Kutlubey Mahallesi’nde düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen 7 şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı.

Isparta’da emniyet güçlerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Kutlubey Mahallesi’nde düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen 7 şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde arama yapan polis, 4 parça halinde 2.88 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirdi.
Emniyet güçleri, yakalanan 6 şüpheliye ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yaparken, şüpheli M.A.’yı ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk etti.
Zanlının, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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