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Isparta'da sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

Isparta'da sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı

Isparta'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keçiborlu ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda S.E, B,E, C.E, A.Ü, Ş.E, M.E. ve Y.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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