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Isparta'da sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 19:39 | Son Güncelleme

Isparta'da sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı

Isparta'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK/YPG propagandası yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda, C.E, F.E, S.G, E.U, O.A, S.S, M.O. ve R.Ü. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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gözaltı ısparta KCK PKK Propaganda sosyal medya YPG

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