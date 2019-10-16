HABER

Isparta’da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 10:18 | Son Güncelleme

Isparta’da kaldırımda yürürken evin bahçesine düşerek hayatını kaybeden talihsiz adamın düşme anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Isparta’da kaldırımda yürürken evin bahçesine düşerek hayatını kaybeden talihsiz adamın düşme anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şahsın yoldan kaldırıma geçtiği, sağa sola sallanarak yoluna devam etmeye çalıştığı görüldü.
Olay, önceki akşam Isparta kent merkezindeki Yedişehitler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 64 yaşındaki Ahmet Eryılmaz, 108. Cadde’deki kaldırımda yürüdüğü esnada dengesini kaybederek, yol kenarında bulunan yaklaşık 3 metre aşağıdaki apartman bahçesine düştü. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, talihsiz adamın yolda sağa sola sallanarak yürüdüğü ve sonrasında dengesini kaybederek kaldırımın kenarında bulunan evin yaklaşık 3 metre aşağıdaki bahçesine düştüğü görülüyor.
Önceki akşam meydana gelen ve ev sahipleri tarafından dün sabah fark edilen olay, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yapılan incelemede şahsın öldüğünü belirledi.
Eryılmaz’ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna sevk edildi.
Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Isparta’da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada

Isparta’da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada

Isparta’da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada

Isparta’da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada

Isparta’da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada

Isparta’da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada

Isparta’da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada

Isparta’da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada

Isparta’da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada

Isparta’da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada

Isparta’da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada

Isparta’da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada

Isparta’da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada

Isparta’da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada

Isparta’da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada

Isparta’da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada

Isparta’da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada

Isparta’da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada

Isparta’da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada

Isparta’da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada

Isparta’da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada

Isparta’da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada

Isparta’da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada

Isparta’da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada

Isparta’da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.