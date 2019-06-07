Isparta'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), (DHA)- ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 'pat pat' adı verilen tarım aracının devrildiği kazada, Hatice Demirci (79) öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Fele köyü girişinde meydana geldi. Fatih Alkan'ın (24) kullandığı 'pat pat' adı verilen plakasız tarım aracı virajı alamayarak devrildi. Aracın şarampole savurulduğu kazada, sürücü Fatih Alkan, annesi Fatma Alkan (56) ve Hatice Demirci yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Hatice Demirci yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise buradaki müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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