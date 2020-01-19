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  4. Isparta’da tartıştığı kişiyi silahla vurup kaçan şüpheli yakalandı

Isparta’da tartıştığı kişiyi silahla vurup kaçan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 19:03 | Son Güncelleme

Isparta’da aralarında tartışma çıkan bir kişiyi silahla bacağından vurduktan sonra kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.Olay, saat 11.00 sıralarında Isparta-Antalya karayolu üzerindeki Galericiler Sitesi’nde meydana geldi.

Isparta’da aralarında tartışma çıkan bir kişiyi silahla bacağından vurduktan sonra kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Isparta-Antalya karayolu üzerindeki Galericiler Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan S. ile Süleyman Y. arasında hakaret meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Süleyman Y., yanındaki silahla Hasan S.’yi bacağından vurarak yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay mahalline ulaşan sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra gerekli tedavileri için ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından, polis ekipleri kaçan şüpheli Süleyman Y.’yi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, şüphelinin gerekli işlemler sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi

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