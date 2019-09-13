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Isparta'da telefon dolandırıcılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 17:28 | Son Güncelleme

Kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 5 zanlı tutuklandı

Isparta’da telefonla aradıkları kişiyi, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Mehmet Tönge Mahallesi’nde yaşayan H.A’yı (70) telefonla arayan ve kendini polis olarak tanıtan şüpheliler, suç işlediği yalanıyla evindeki ziynet eşyası ve banka hesabındaki 80 bin lirayı istedi.

H.A, bunun üzerine ziynet eşyası ile hesabından çektiği 80 bin lirayı evine gelen O.S'ye teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.A, durumu polise bildirdi.

Şüphelilerin Şanlıurfa'da olduğunu belirleyen Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma başlattı.

Gözaltına alınan O.S, İ.Ş, M.Ş, S.K. ve B.D. emniyetteki işlemlerin ardından Şanlıurfa'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ele geçirilen 80 bin lira ve ziynet eşyasının H.A’ya teslim edildiği öğrenildi.

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