Isparta'da toplu açılış töreni

ISPARTA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi de Münbiç'te kanallar açıyorlar. Bu ne demektir biliyor musunuz? Evet 'biz mezarı hazırladık, gelin defin merasimini yapın'. Oraya da gidilecek, niye? Çünkü bize söz verdiler, '90 günde burayı terk edeceğiz' dediler, terk etmediler. Gereği yapılacak." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hükümet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Törenine katılarak, vatandaşlara hitap etti. 5 aylık bir aranın ardından Ispartalılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, tüm ilçelerdeki vatandaşları da selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bekası ve vatanın selameti için canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet diledi, yaralanarak gazi olanlara da selamlarını iletti. Isparta'ya olan şükran borcunu ödemek istediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ay önce 27 Mayıs'ta Isparta'ya gelerek vatandaşlardan 24 Haziran'da "sandıkları patlatmasını" istediklerini anımsattı. Ispartalıların kendilerine verdiği sözü tuttuğunu ve 3-1 yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Demek ki biraz daha çalışsaydık 4-0 olacaktı. Isparta 24 Haziran'da bir kez daha çok güçlü bir şekilde ülkesine, partisine, milletin adamına sahip çıktı. Isparta sadece demokrasinin değil, aynı zamanda vefanın da şehri olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Şahsımı yüzde 58,75 ile cumhurbaşkanlığı makamına layık gören tüm Ispartalı vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Aynı şekilde AK Parti'yi yüzde 47,7 oy oranıyla birinci parti yapan, Cumhur İttifakı'nı da yüzde 61 ile zirveye taşıyan tüm kardeşlerime el kalbi şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde sandığa giderek hür iradeleriyle tercihte bulunan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, "Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum." ifadesini kullandı. Isparta'ya 4 bini aşkın uzman erbaşın bröve törenine geldiklerini anımsatan Erdoğan, "Buradan bir yolculuğa çıkacaklar. Bunlar komando ve hepsi kahramanlar. Bunlar ülkemizin dört bir yanını, vatan topraklarını inşallah koruyacaklar." dedi. Önlerinde yeni bir seçim olduğunu, Mart 2019'da sandığa gideceklerini ve 5 yıl süresince şehirlere hizmet edecek yerel idarecileri belirleyeceklerini bildiren Erdoğan, vatandaşlara "Buna hazır mıyız?" diye sordu. Vatandaşlardan olumlu yanıt alan Erdoğan, "Çok çalışacağız. İlçeleriyle beraber Isparta merkez, tamam? Ama çok gayret. İşi hafife almayacağız, sağlam tutacağız. İnşallah size hizmetkar olacak belediye başkanlarıyla, encümen, meclis her şeyiyle Isparta'yı çok daha farklı bir yere taşıyacak bir kadroyu istiyoruz ki Mart 2019 kuralım. Bunu sizlerle beraber yapacağız. Siz isterseniz olur, karar mercii sizsiniz. Buna hazır mıyız? Hemen buna başlıyoruz, geciktirmek yok." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'da ülkesine, devletine ve istikbaline sahip çıkan Isparta'nın mahalli idareler seçimlerinde de tavrını yine hizmetten, projeden, eser siyasetinden yana koyacağına inandığını vurgulayarak, "Isparta'nın bizi mahcup etmeyeceğini de çok iyi biliyorum." ifadesini kullandı. Komando uzman erbaşların törenine katılarak onların sevincine ortak olduklarını belirten Erdoğan, uzman erbaşları, ailelerini ve komutanlarını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün mezun olan aslanların öz güvenini, disiplinini, cesaretini görünce Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanı olarak gerçekten büyük bir gurur duydum. Bu evlatlarımız terörle mücadele operasyonlarında son derece kritik görevler üstlenen birimlerimize gidiyorlar. Isparta'da yetişen bu uzman erbaşlarımızın da katılımlarıyla yurt içinde ve yurt dışında birbirinden başarılı operasyonlara imza atan bu birliklerimizin daha da güçleneceğine inanıyorum. Attığımız kararlı adımlar sayesinde Cerablus'tan El Bab'a, Afrin'den Irak'ın kuzeyine, Cudi'den Gabar'a, Tendürek'e kadar çok zor coğrafyalarda güvenlik kuvvetlerimiz terör örgütlerine kan kusturuyor, kan. Ne demiştik, 'inlerine gireceğiz, inlerine'. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar bu millete ihanet edeni oralarda da bırakmayacağız. Bilhassa bölücü terör örgütü tarihinin en büyük hezimetini yaşıyor. Telsiz konuşmalarından ne tür yılgınlık, ne tür bir yenilmişlik duygusu içinde olduklarını gayet iyi dinliyoruz, biliyoruz. Saha hakimiyeti de psikolojik üstünlük de şu an hiç olmadığı kadar güvenlik birimlerimizin eline geçti."