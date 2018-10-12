Isparta'da toplu açılış töreni

ISPARTA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğinde terör örgütlerine ve bu örgütlere kapı kulluğu yapan hiç kimseye yer yoktur." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hükümet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katılarak vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, bölücü terör örgütünün vatandaşlar üzerindeki baskı ve zulmünün neredeyse kalmadığını ancak şimdiden bazı muhtarların aranarak tehdit edildiğini belirterek, "Isparta'dan bütün muhtarlara sesleniyorum. Yine geçmişteki gibi bu adamlardan korkarak, bu korsanlardan, bu alçaklardan, bu katillerden korkarak eğer bu vatan topraklarını satacak olursanız, bu millet size muhtarlık ücreti, maaş ödüyor, bu millet size hakkını helal etmez. Biz de bunun hesabını size sorarız." diye konuştu. Vatandaşlar yerine Kandil'deki terör baronlarına hizmet eden belediyelerden akan muslukların, kayyumlar sayesinde tamamen kesildiğini dile getiren Erdoğan, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kardeşlerimiz uzun yıllar sonra belediyelerde hizmetle yatırımla tanıştı. Daha 2-3 yıl öncesine kadar bölücü örgütün, şehir eşkıyalarının hendek ve çukur zulmüne maruz kalan ilçelerimizde, hamdolsun bugün huzur, emniyet, refah, kalkınma var. Bütün bölge şu anda bambaşka, parklarıyla bahçeleriyle piknik alanlarıyla vesaire. Hem turizmde hem altyapı yatırımlarında bu şehirlerimizde çok ciddi bir hareketlenme var. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu hamlelerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bölücü terör örgütünün millete bir daha musallat olmaması için her türlü tedbiri aldıklarını, almaya da devam edeceklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Şu gerçeğin herkes tarafından bilinmesini istiyorum, Türkiye'nin geleceğinde terör örgütlerine ve bu örgütlere kapı kulluğu yapan hiç kimseye yer yoktur. Bölücü örgütün belediye başkanı tayin etmesine de belediye imkanlarının şehir eşkıyalarına peşkeş çekilmesine de asla tahammülümüz olamaz. Ülkemizin 81 vilayetinde hizmet, kalkınma, yol, köprü, okul yapılması için devlete ödenen vergilerin çukurlara gömülmesine, dağlara saçılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bugün bröve takan aslanların her birinin gözüne yansıyan kararlılık, teröre karşı ülkemizin ve milletimizin güvencesidir. Rabb'im askerlerimizi korusun onları daima muzaffer kılsın." - "Katiller ordusunu bozguna uğrattık" Erdoğan, ülke olarak bugünlere kolay gelinmediğine işaret ederek, terörle mücadeleden savunma sanayisine, demokrasiden yatırımlara kadar her alandaki başarıları dişleriyle, tırnaklarıyla kazıyarak elde ettiklerini belirtti.

Son 16 yılda içeriden ve dışarıdan sayısız operasyona maruz kalındığını anlatan Erdoğan, hem bu saldırıları savuşturduklarını hem de reform ve yatırım hamlelerini herhangi bir kesintiye uğratmadan devam ettirdiklerini söyledi. Erdoğan, bir dönem karanlık suikastlerle milletin tekrar kardeş kavgasına sürüklenmeye çalışıldığını ifade ederek, "Ama biz birbirimize daha çok kenetlendik. Emniyet ve yargı içindeki ihanet çeteleri vasıtasıyla hukuk kılıfı altında darbeye kalkıştılar. Kurdukları tezgahı başlarına geçirdik. Dünyanın en eli kanlı terör örgütlerini üzerimize saldılar. Suriye ve Irak'ta yaptığımız hamlelerle katiller ordusunu bozguna uğrattık. FETÖ eliyle ülkemizi topyekun işgale yeltendiler. Namlulara göğsümüzü siper ederek bu girişimi de püskürttük. 15 Temmuz gecesi milletimizle, sizlerle beraber Feto'cü hainlere ve bu hainleri üzerimize salan ağababalarına unutamayacakları bir ders verdik." diye konuştu. Güvenlik güçlerince bu örgüte ait Isparta'da 100 kilo altın, 5 milyon dolar da para bulunduğunu ifade eden Erdoğan, Türk milleti olarak dünya demokrasi tarihine altın harflerle kazınan bir büyük destana hep beraber imza attıklarını söyledi.

- "2023 hedeflerimize kadar durup dinlenmeyeceğiz" Erdoğan, ülkenin bu kez ekonomi üzerinden sınanmaya çalışıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Ancak bu sefer de amaçlarına ulaşamadılar. Piyasamız ilk dalgayı atlattıktan sonra yeniden toparlanmaya başladı. Biz de aldığımız tedbirlerle bu süreci hızlandırdık. Şimdi bir taraftan kamu bütçesine ilave yük oluşturan alanlardaki açıkları kapatıyor, diğer taraftan da reel sektörümüzün çarklarının dönmesini hızlandıracak uygulamaları devreye alıyoruz. Önümüzdeki dönemde kalkınmadan, istihdamdan, sosyal yardımlardan taviz vermediğimiz gibi tasarruf politikalarımızdan ve bütçe disiplinimizden de kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Şimdiye kadar olduğu gibi yine emeklimizin, işçimizin, memurumuzun, esnafımızın, engellimizin, yaşlımızın, dul, yetim ve şehit yakınımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Daha dengeli ve istikrarlı bir şekilde ekonomik büyümemizi sürdüreceğiz. 2023 hedeflerimize kadar durup dinlenmeyeceğiz." - "Ya bu ne vicdansızlıktır" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ameliyatların durdurulduğuna ilişkin iddialarına değinen Erdoğan, "Geçenlerde çıkmış eline almış bir kağıt, paçavra, Mecliste konuşuyor. Gazi'deki bir hastanede oraya bir talimat gitmiş; 'Artık ameliyatlar yapılmayacak.' Bunu gördünüz mü, duydunuz mu?" dedi.