Isparta'da toplu açılış töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ana muhalefet partisi kendi tarihiyle yüzleşene kadar ipliklerini pazara çıkarmaya devam edeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hükümet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katılarak, vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dile getirdiği hastanelerde ameliyatların durdurulduğu iddiasına ilişkin, "Bugün Isparta'da konuşuyoruz Türkiye dinliyor. Şu yalana bak ameliyatlar yasaklanmış. Böyle vicdansızlık olur mu? Biz hastanelerde ilacından tut ameliyatına varıncaya kadar her şeylerde seferberlik ilan etmişiz ve en ufak bir taviz oralarda yok. Sen diyorsun ki 'ameliyatlar durduruldu.' Yalana bak ya. Senin SSK Genel Müdürü olduğun zaman da bir röntgen çektirmek için 8 ay sonraya gün veriyorlardı." diye konuştu. Şimdi ise hastanelerin MR'dan tomografi ve ultrasonografiye kadar donatıldığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Ne konuşuyorsun? Elbette her dönemin vatanperverleri olduğu gibi bu tür fırsatçıları da var. Şimdi mart yerel seçimlerine iyi hazırlanacağız ve sadece Isparta'da değil, tüm Türkiye'de bu CHP'ye hele hele bay Kemal'a haddini farklı bildirmemiz lazım. Bunu yapacağınıza inanıyorum. Onun için telefon diplomasisini çok iyi çalıştıralım. Şimdi bu süreç içerisinde aynı Bay Kemal gibi en ufak bir dalgalanmayı ranta çevirmek için pusuda bekleyen simsarlara rastlanabiliyor. Üç kuruş daha fazla kazanmak için ahlakını, erdemini, karakterini tezgaha koyan şahsiyet fukaraları olabiliyor. Kimisi bunu döviz kurunu bahane ederek, etiketler üzerinden yapıyor, kimisi de millete Meclis kürsülerinden karamsarlık pompalayarak yapıyor."

- "Sabah akşam ahkam kesiyorlar" Bir tarafta istiklal ve istikbali için gerektiğinde canını hiçe sayan vatanperver bir milletin, diğer tarafta ise ülkenin her meselesini istismar etmeyi alışkanlık haline getirmiş bir ana muhalefetin olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Herkesin gözü önünde yaşanan bir hadiseyi siyasi rant devşirmek için eğip büken, Ispartalı kardeşlerimizin deyimiyle memleketin üzerine 'acı sakız gibi yapışan' bir ana muhalefete sahibiz. Bu ülkeyi senelerce IMF kapılarında süründürenler, sanki kendileri değilmiş gibi sabah akşam ahkam kesiyorlar. Türkiye'nin milli ekonomi hamlesini daha emekleme safhasında boğanlar, sanki başkalarıymış gibi bizim projelerimize dil uzatıyorlar. Geçmişlerindeki ekonomik mandacılık lekesini temizlemek yerine bir de utanmadan bize ekonomik bağımsızlık dersi vermeye yelteniyorlar. Uyguladıkları politikalarla bu ülkeyi senelerce batılı devletlerin sanayi ve teknoloji çöplüğüne çevirenler, bunlardan başkası değildir." Erdoğan, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla kalkınma çabalarına ket vuranların da bunlar olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bunların tarihi siyasette baskı ve zulüm, ekonomide ise yokluk, yoksulluk, kıtlık tarihidir. Rahmetli babam bana nüfus kağıdını gösterirdi. Nüfus kağıdının içinde damgalar vardı. Neydi o damgalar? Gazyağı damgası, un damgası, şeker damgası. Hepsi orada var. Nüfus kağıdıyla gidiyor un alıyor, yağ alıyor, gazyağı alıyor. Ayrıca da karneler vardı. Bunları İnönü zamanında bu ülke yaşadı. Kim o? CHP'nin işte geçmişteki piri. Bunları yaşayanlar burada var. Bunların tarihinde ekmeğin karneyle dağıtılması, İstanbul'un göbeğinde Ümraniye'de çöp dağlarının patlaması var. Ümraniye'de çöp dağları patladı. 39 kişi öldü Bay Kemal. CHP'li belediyeydi o. bunların tarihi kimi zaman Mussolini'nin faşist rejimine selam göndermelerle kimi zaman Nazi Almanyası'na övgülerle kimi zaman da Amerikan bayrağıyla poz vermelerle doludur. Bunları iyi tanırız, iyi biliriz. Daha da ilginci bu utanç sahnelerinden değil de utanç sahneleriyle dolu tarihlerinin yüzlerine vurulmasından rahatsız oluyorlar." - "Utanmalarını beklemek beyhudedir"

Ana muhalefet partisinin henüz "tek parti dönemindeki jakoben geçmişi" ile yüzleşemediğini belirten Erdoğan, merhum Adnan Menderes ve iki bakanını idama götüren 1960 darbesindeki rolleri konusunda da hiçbir öz eleştiri yapamadıklarını vurguladı. Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Bunları yapmayanların milli kalkınma hamlemizi kesintiye uğratan sabotajlarından, ülkemizi IMF kapılarına muhtaç eden ekonomik mandacılıklarından utanmalarını beklemek beyhudedir. Kimi zaman hamasetle kimi zaman ucuz anti emperyalist söylemlerle eline güç geçince de baskı, tehdit ve şantajlar bu kirli geçmişlerini unutturabileceklerini düşünüyorlar. Ama biz kimisi ihanet kimisi gaflet kimisi de tam bir basiretsizlik örneği olan bu utanç verici geçmişi asla unutturmayacağız. Ana muhalefet partisi kendi tarihiyle yüzleşene kadar ipliklerini pazara çıkarmaya devam edeceğiz. Milletimize yaşattıkları acıların, zulümlerin, sıkıntıların hesabını sormadan bunların yakasını bırakmayacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu dönemden hem siyasi hem ekonomik olarak çok daha güçlenerek çıkacağını belirterek, "Bunun müjdesini veriyorum size." dedi.

Konuşması sırasında "2002'nin Kasım'ında Türkiye'nin ekonomisi neydi?" diye soran Erdoğan, "Çökmüştü." yanıtını verdi. 36 milyar dolar olan ihracatın şimdi 165 milyar dolara çıktığına işaret eden Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: "Buraya biz getirdik. Nereden nereye? Kişi başına milli gelir 3 bin 500 dolardı. Şimdi hamdolsun 10 binin üzerinde. Ülkemiz, tüm engelleme çabalarına rağmen 2023 hedefleri ve 2053 ile 2071 vizyonu doğrultusunda yol almaya devam ediyor. Bu başarıya son 16 yıldır olduğu gibi yine birlikte ulaşacağız. Bu sıkıntıların üstesinden beraberce geleceğiz. Biz birilerinin ne dediğine değil, milletimizin ne söylediğine bakıyoruz. Biz şu veya bu güce değil, vatandaşlarımızın hissiyatına kulak veriyoruz. Şayet biz ana muhalefet gibi felaket tellallarına prim verseydik Isparta'ya 12 katrilyon liralık yatırım yapabilir miydik? Şayet bunlara itibar etseydik bırakın şehrimize bin 155 adet yeni derslik kazandırmayı, mevcutları bile ayakta tutabilir miydik? Bunlara kulak verseydik aralarında 780 yataklı şehir hastanemizin de olduğu 7'si hastane, 21 sağlık tesisini sizlerin hizmetine sunabilir miydik? Bunlara baksaydık TOKİ vasıtasıyla Isparta'da 4 bin 369 konut projesini hayata geçirebilir miydik? Mevcut üniversitemizin yanına Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi gibi bir devlet üniversitesi daha kurabilir miydik? Bunları biz yaptık."

- "Ana muhalefete rağmen başardık" "Türkiye'yi dört direk üzerine ayağa kaldıracağız." dediklerini anımsatan Erdoğan, bunların eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaşım alanında da yapılan yatırımlara değinerek, "Bu çevrelerin propagandalarını dikkate alsaydık Ispartalı işveren ve sigortalılarımıza 394 milyon liralık teşvik ödeyemez, çiftçilerimize Isparta'da toplam 646 milyon liralık tarımsal destek veremezdik. Bunları bugünün rakamıyla söylüyorum, eski rakam olsa 646 trilyon, bunlar ortada. Bunlara kalsak şehrimize 15 baraj ile 6 gölet kazandıramaz, 392 bin dekar araziyi sulamaya açamazdık. 16 yıl önce iki tane olan atık su arıtma tesisini 8'e çıkaramazdık. Aynı şekilde bunların dümen suyuna girsek 92 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 208 kilometreye çıkaramazdık. Son 16 yılda ne yaptıysak, neyi başardıysak ana muhalefete ve onunla aynı zihniyetteki çevrelere rağmen başardık. Bugün de aynısını yapıyoruz, kalkınma hamlelerimizi aralıksız devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Isparta'da inşası süren 5 adet yol projesinin toplam maliyetinin 2,5 katrilyon lira olduğunu aktaran Erdoğan, Isparta, Eğirdir-Şarkikaraağaç yolunun üç yıla kadar trafiğe açılacağını, Isparta-Burdur yolunun iki yıl, Beyşehir-Şarkikaraağaç yolunun ise seneye tamamlanacağını kaydetti. Erdoğan, toplam 423 kilometre uzunluğa sahip Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta-Burdur-Antalya hızlı tren projesinin de proje çalışmalarının sürdüğünü, Afyonkarahisar-Denizli-Isparta-Burdur demiryolu hattının da sinyalizasyon çalışmasının devam ettiğini, iki yıla kadar biteceğini ifade etti. İşçi, esnaf, ev kadınları ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen desteklerin de hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Az sonra resmi açılışını yapacağımız eserler de ekonomik saldırılara karşı verilen bir cevaptır. Bu yatırımlar, aynı zamanda Ispartamızı ayağa kaldırma harekatıdır. İnşallah daha ileri gideceğiz." dedi. - Bedeli 788 milyon lirayı aşan 41 kalem hizmet, proje ve eser Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreniyle toplam yatırım bedeli 788 milyon lirayı aşan 41 kalem hizmet, proje ve eseri Isparta'ya kazandıracaklarını, bu kapsamda, eğitimde toplam yatırım bedeli 58 trilyonu geçen okulları, spor salonları ve pansiyon binalarını hizmete açtıklarını, Isparta'nın merkez ve ilçelerinde inşası biten, yatırım bedeli 6 trilyonu bulan sağlık merkezlerini, acil sağlık istasyonlarını hizmete sunduklarını bildirdi.

Süleyman Demirel Üniversitesi'nin bedeli 24,5 trilyon liralık laboratuvar ve tıp fakültesinin binasının resmi açılışını yaptıklarını anlatan Erdoğan, ayrıca Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 231 trilyon liralık üniversite öğrenci yurtlarını hizmete açtıklarını, Şarkikaraağaç Gençlik Merkezi'nin, Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasının da resmi açılışlarını gerçekleştirdiklerini kaydetti. Erdoğan, ulaşımda toplam yatırım miktarı 331 trilyonu geçen 161 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ile 75 kilometre uzunluğundaki yollar ve köprüleri, İl Özel İdaresi'nin muhtelif köy ve ilçelerde hayata geçirdiği yatırım tutarı 126 trilyonu aşan 10 projeyi de hizmete aldıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan tüm eserlerin Isparta'ya hayırlı olması temennisinde bulunarak, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. - Notlar Toplu açılış töreninin yapıldığı alanda, "Seninle yürümeye yürek ister, Isparta'nın da yüreğini ölçmeye yiğit ister" ve "Sayın Cumhurbaşkanımız güller şehri Ispartamıza hoş geldiniz" şeklindeki pankartlar asıldı.