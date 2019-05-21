Isparta’da ‘Torbacı’ operasyonu

Isparta’da narkotik polisinin ‘Torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde ‘Torbacı’ olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Çünür Mahallesi’nde operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, G.A, İ.D ve R.K’nin üzerilerinde yapılan aramalarda 4 parça halinde 1,65 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Yapılan çalışmalar sonucu G.A. ve İ.D. hakkında ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapan polis, R.K’yi ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

