HABER

Isparta’da trafik kazası: 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 00:48 | Son Güncelleme

Isparta’da nişandan dönen vatandaşları taşıyan midibüsün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu en az 10 kişi yaralandı.Kaza, saat 24.00 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar yolu Süleyman Demirel Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Isparta’da trafik kazası: 10 yaralı

Isparta’da nişandan dönen vatandaşları taşıyan midibüsün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu en az 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 24.00 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar yolu Süleyman Demirel Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Manavgat ilçesinden Afyonkarahisar’a gitmek üzere yola çıkan İbrahim G. idaresindeki 03 AAF 578 plakalı tur midibüsü nişan töreninden dönen vatandaşları taşıdığı sırada yağış sebebiyle kontrolden çıkıp devrildi. 27 kişinin bulunduğu midibüste en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Isparta’daki hastanelerde tedavi alına alındı.

Isparta’da trafik kazası: 10 yaralı

Isparta’da trafik kazası: 10 yaralı

Isparta’da trafik kazası: 10 yaralı

PARTNERSon yılların yükselen trend saç rengi bebek sarısı ve kumralıSon yılların yükselen trend saç rengi bebek sarısı ve kumralı
Kafede saldırıya uğrayan gazi: Gazilik onuruna yapılmış hakaret (2)Kafede saldırıya uğrayan gazi: Gazilik onuruna yapılmış hakaret (2)
Tatilcilerin dönüş yoğunluğuna olağanüstü önlemTatilcilerin dönüş yoğunluğuna olağanüstü önlem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

Feci olay! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

Feci olay! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

Sıcaklık uyarısı: 6 ila 10 derece artacak!

Sıcaklık uyarısı: 6 ila 10 derece artacak!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı

Arazi kavgası! Ölü ve yaralılar var

Konya’da mısır tarlasında korkutan obruk

Korkutan görüntü! 'Gök gürlemesi gibi bir ses duydum'

Bakan Kasapoğlu intihardan vazgeçirdi, aracına bindirdi

Bakan Kasapoğlu intihardan vazgeçirdi, aracına bindirdi

Kastamonu'da feci olay! Gölette anne, baba ve oğul boğularak hayatını kaybetti

Feci olay! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

İki arkadaşın sır intiharı

İki arkadaşın sır intiharı

Tuz Gölü'nde bayram kalabalığı

Tuz Gölü'nde bayram kalabalığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.