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Isparta’da trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 18:43 | Son Güncelleme

Isparta’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 16.30 sıralarında Işıkkent Mahallesi’nde meydana geldi.

Isparta’da trafik kazası: 2 yaralı

Isparta’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Işıkkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 164. Cadde üzerinde seyreden Mevlüt Ö. yönetimindeki 32 HF 024 plakalı hafif ticari kamyonet ile 1593. Sokak’tan çıkan Hakkı Y. idaresindeki 32 ET 916 plakalı kamyonet, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kavşakta çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan Ayşe Y. ve Meryem K. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Isparta’da trafik kazası: 2 yaralı

Isparta’da trafik kazası: 2 yaralı

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