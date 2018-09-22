Isparta'da trafik kazası: 9 yaralı

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
İsmail Ş. idaresindeki işçi servisi olarak kullanılan 32 S 0123 plakalı midibüs, Dursun Aksoy Caddesi kavşağında Ömer T. yönetimindeki 07 VM 841 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mutlu D, İlker Ö, Osman Nejat A, Ercüment T, Burcu T, Ali Eren T, Nisa T. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
MHP baklayı ağzından çıkardı! İşte af teklifinin detayları ve can alıcı noktası
Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!
S-400 yaptırımı sonrası ABD'ye uyarı! Gerilim tırmanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'te açıklamalar
Diyarbakır'da facia! İki çocuk korkunç şekilde can verdi
Öğretmen öğrencisini kaçırmaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı
Cinsel organlarına deterjan sürüp öldüler!
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı
Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
Okuyucu Yorumları 0 yorum