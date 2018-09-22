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Isparta'da trafik kazası: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 17:32 | Son Güncelleme

Isparta'da trafik kazası: 9 yaralı

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

İsmail Ş. idaresindeki işçi servisi olarak kullanılan 32 S 0123 plakalı midibüs, Dursun Aksoy Caddesi kavşağında Ömer T. yönetimindeki 07 VM 841 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mutlu D, İlker Ö, Osman Nejat A, Ercüment T, Burcu T, Ali Eren T, Nisa T. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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