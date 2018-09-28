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Isparta'da traktörün altında kalan çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 00:34 | Son Güncelleme

Isparta'da traktörün altında kalan çocuk öldü

Isparta'da traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 15 yaşındaki çocuk öldü.

Alınan bilgiye göre, O.G. (15) idaresindeki 32 DL 210 plakalı traktör, Gelincik Köyü Akhendek mevkisinde devrildi.

Traktörün altında kalan Mert Kızılkaya (15), olay yerinde öldü.

Kazayı duyup olay yerine gelen Kızılkaya'nın bir arkadaşı, bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri inceleme yaparken "Lütfen kalk. Benim arkadaşım o. 15 yaşında. Abla lütfen kurtarın." ifadeleriyle gözyaşı döktü.

Kızılkaya'nın cenazesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

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