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  4. Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada sanık Zafer Pehlivan, müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada sanık Zafer Pehlivan, müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

ISPARTA HABERLERİ  | 20.08.2020 13:21 | Son Güncelleme

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada sanık Zafer Pehlivan, müebbet hapis cezasına çaptırıldı.


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İkindi
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Isparta Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Aydos Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Merkez
Mavigöl Eczanesi
Egirdir
Doğan Eczanesi
Gelendost
Kayhan Eczanesi
Keciborlu
Gonca Eczanesi
Senirkent
Şifa Eczanesi
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