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Isparta'da üniversite öğrencisinin av tüfeğiyle öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:21 | Son Güncelleme

Isparta'da, komşusunun, av tüfeğiyle öldürdüğü üniversite öğrencisinin cenazesi memleketine gönderildi - SDÜ Rektörü Çarıkçı: - Toplumun kanayan bir yarası olan bireysel silahlanmayı, akabinde yaşanması olası cinayetleri şiddetle kınıyor, öğrencimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine de yüce Allah’tan sabır ve güç diliyorum"

Isparta'da, tartıştığı komşusu tarafından av tüfeğiyle öldürülen üniversite öğrencisinin cenazesi memleketine gönderildi.

Önceki gün Çünür Mahallesi'nde çıkan tartışmada aynı binada oturan M.G.'nin av tüfeğiyle ateş etmesiyle ağır yaralanan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencisi 22 yaşındaki Enes Selçuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şüpheli M.G. gözaltına alınırken, Isparta'ya gelen ailesi, Selçuk'un SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundaki cenazesini alarak memleketleri Konya'ya götürürken gözyaşlarını tutamadı.

- Rektör Çarıkçı taziye mesajı yayımladı

SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, SDÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Enes Selçuk için taziye mesajı yayımladı.

Çarıkçı, mesajında, insanın en doğal ve vazgeçilmez haklarından birinin de yaşama hakkı olduğunu belirtti.

İnsanın yaşama hakkının sebep ne olursa olsun asla elinden alınamayacağını ifade eden Çarıkçı, şöyle devam etti:

"İnancımız ve değerlerimiz gereği de 'Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır.' Oysa ilimiz sınırlarında yaşanan vahim bir olay sonucunda, hayatının baharında ve hayallerinin de henüz çok başında olan gencecik bir evladımız, Enes Selçuk, haddini aşmış elim bir silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmiştir. Yaşanan bu talihsiz olay Isparta kadar SDÜ ailesi olarak bizleri derinden yaralamış ve yasa boğmuştur. Bu olay sonrasında, SDÜ olarak, toplumun kanayan bir yarası olan bireysel silahlanmayı, akabinde yaşanması olası cinayetleri şiddetle kınıyor, öğrencimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine de yüce Allah’tan sabır ve güç diliyorum."

- Olay

Isparta'da aynı binada oturan M.G. ile üst katındaki üniversite öğrencisi Enes Selçuk arasında tartışma çıkmıştı. M.G. balkondan ateş açarak, binanın önünde bulunan Enes Selçuk'u yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Selçuk kurtarılamamıştı.

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