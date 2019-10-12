Isparta’da üniversiteli genç kıza cinsel saldırı

"Derin üzüntü duyduğumuz bu hadise üniversite yerleşkesi içerisinde gerçekleşmemiştir"

Öte yandan, konuya ilişkin SDÜ Rektörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün öğle saatlerinde meydana gelen ve basına yansıyan elim hadise ile ilgili açıklama yapılması zaruriyeti hissedilmiştir. Derin üzüntü duyduğumuz ve bir daha yaşanmamasını temenni ettiğimiz bu hadise üniversite yerleşkesi içerisinde gerçekleşmemiş olup, İstanbul yolu üzerinde vuku bulmuştur. Üniversite olarak yaşanan bu vahim olayı en şiddetli şekilde kınadığımızı ve ilgili merciler tarafından gerekli adli sürecin başlatılmış olduğunu belirtmek isteriz. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

