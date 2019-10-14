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Isparta’da üniversiteli genç kıza cinsel saldırı zanlısı her yerde aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 13:35 | Son Güncelleme

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) 1.

Isparta’da üniversiteli genç kıza cinsel saldırı zanlısı her yerde aranıyor

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) 1. sınıfta öğrenim gören kız öğrenciye, geçen cumartesi günü, güpegündüz cinsel saldırıda bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen şahıs polis ekiplerince her yerde aranıyor. Cinsel saldırıya maruz kalan üniversiteli genç kızın tedavisi devam ederken, emniyet güçleri eldeki bilgiler ışığında, zanlının bulunması için hummalı bir çalışma yürütüyor.
Olay, geçen cumartesi günü öğle saatlerinde SDÜ’deki Doğu ve Batı Yerleşkelerini ortadan kesen İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, yerleşkeyi birbirine bağlayan üst geçidin şehir merkezi yönünde, yaklaşık 200 metre mesafedeki alanda ismi açıklanmayan üniversite 1. sınıf öğrencisi genç kız, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahsın cinsel saldırısına uğradı.
Olayda, talihsiz genç kızın yaralandığı öğrenilirken, iğrenç olayı gerçekleştirdiği öne sürülen şahıs ise kayıplara karıştı.
Mağdur genç kızın, yaşananların ardından yaklaşık 200 metre yürüyerek, üniversitenin güvenlik görevlilerine sığındığı ve durumun polise haber verildiği öğrenildi. Olay sonrasında polis, elindeki bilgiler ışığında, SDÜ yerleşkesi yakınlarında bulunan Çünür - Mehmet Tönge mahalleleri başta olmak üzere, il genelinde geniş çaplı araştırma başlattı. Olayı gerçekleştiren zanlıyı yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Isparta’da üniversiteli genç kıza cinsel saldırı zanlısı her yerde aranıyor

Isparta’da üniversiteli genç kıza cinsel saldırı zanlısı her yerde aranıyor

Isparta’da üniversiteli genç kıza cinsel saldırı zanlısı her yerde aranıyor

Isparta’da üniversiteli genç kıza cinsel saldırı zanlısı her yerde aranıyor

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