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Isparta’da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 19:46 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutukalandı

ISPARTA(AA) - Isparta’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen iki operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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