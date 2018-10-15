Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 Türk, 2 Afgan ve 12 İran uyruklu sokak satıcısının yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonda 24 gram eroin, 2,26 gram sentetik uyuşturucu, 0.47 gram esrar, 76 hap, ecza malzemesi, 2 hassas terazi, cam aparat ve folyo ele geçirildi.
Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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