Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımını engellemek ve sokak satışının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.

Farklı mahallelere operasyon düzenleyen ekipler 7 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 13 gram eroin, 6 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

