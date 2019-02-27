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Isparta'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 20:39 | Son Güncelleme

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımını engellemek ve sokak satışının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.

Farklı mahallelere operasyon düzenleyen ekipler 7 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 13 gram eroin, 6 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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