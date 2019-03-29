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Isparta'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 16:20 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışma başlattı.

İskender Mahallesi'ndeki bir aparta düzenlenen operasyonda bir miktar eroin ve uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler H.K. ve Y.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.K. ve Y.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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