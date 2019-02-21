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Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 14:04 | Son Güncelleme

Isparta’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı.

Isparta’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı. Muzaffer Türkeş Mahallesi’nde geçtiğimiz gün bir ikamete baskın düzenleyen ekipler, S.Z, E.P, M.K, S.K. ve M.K.’yi yakaladı. Şüphelilerin ev ve üst aramasında, 5 parça halinde 3 gram eroin maddesi, 10 adet sentetik ecza ve uyuşturucu kullanmakta faydalanılan aparatlar ele geçirildi.
Operasyonda S.Z, E.P. ve M.K isimli şüphelilere ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınan S.K. ve M.K. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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