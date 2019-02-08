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Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 13:45 | Son Güncelleme

Isparta kent merkezinde durdurulan bir araçtan uyuşturucu madde ve kullanım aparatları çıktı.

Isparta kent merkezinde durdurulan bir araçtan uyuşturucu madde ve kullanım aparatları çıktı. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretini engellemek adına çalışma başlattı. Kent merkezindeki Bahçelievler Mahallesi’nde dün saat 23.00 sıralarında şüphe üzerine bir otomobili durduran narkotik ekipleri, araç içerisindeki M.D, C.A, S.E, G.S, F.K. ve O.Ö. isimli 6 şahıs üzerinde 7 parça halinde 6.68 gram eroin maddesi ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirdi. Polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
M.D, C.A. ve S.E.’ye ‘Uyuşturucu madde kullanmak’, G.S, F.K. ve O.Ö. isimli şüphelilere ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla halen gözaltında bulunan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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