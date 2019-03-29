Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Isparta’da narkotik polisinin ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu maddeler ve kullanım aparatları ele geçirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti, temini ve kullanımını engellemek adına sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. İl merkezindeki Bahçelievler ve Yedişehitler mahallelerinde yoğunlaşan ekipler, düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte 5 parça halinde 2.46 gram eroin maddesi ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Şüphelilerden 5’ine polis ekiplerince ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, H.Y, E.K, ve O.E. isimli 3 şüpheli ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Zehir taciri 6 dosyadan daha aranıyordu

Diğer yandan, tutuklanan şüphelilerden O.E.’nin 6 ayrı suç dosyasından arandığı tespit edilerek ayrıca işlem yapıldığı belirtildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Isparta’da uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

