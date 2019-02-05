Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Isparta’da polisin uyuşturucuyla mücadele konusunda yaptığı 4 ayrı çalışmada 9 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ticareti, kullanımı ve sevkiyatını engellemek adına çalışma başlattı.
Narkotik polisi, Isparta-Antalya karayolu üzerindeki Sav kavşağı yol kontrol noktasında 3 ve Davraz Mahallesi’nde yaptığı 1 operasyonel çalışmada, Ü.Ç, S.T, R.K, M.Y, N.M.Ö, S.D, B.K, K.K. ve A.H. isimli şüphelilerle birlikte 5 gram eroin maddesi, 9.4 gram eroin maddesi, 1 adet Suboxone tablet, 4 parça halinde 6.2 gram eroin maddesi ve aparatlar ile 3.5 gram skunk esrar maddesi ele geçirdi.
Konuyla ilgili 9 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında “uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçlamasıyla yasal işlemlere başlatıldığı öğrenildi.
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