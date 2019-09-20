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Isparta'da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 11:13 | Son Güncelleme

ISPARTA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Isparta'da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, yaklaşık üç ay süren planlı çalışmanın ardından 16 Eylül günü sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, aralarında kadınların da olduğu 19 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.
Operasyonda, 46 parça halinde 38 gram eroin, 11 parça halinde 101.5 gram metamfetamin, 0.5 gram esrar, 8 ecstasy hap, uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan 23 aparat, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ve 16 mermi ele geçirildi.
Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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Isparta'da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyedeIsparta'da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede

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