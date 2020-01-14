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  4. Isparta'da uzman çavuş eniştesini ve ablasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Isparta'da uzman çavuş eniştesini ve ablasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 22:41 | Son Güncelleme

Isparta'da uzman çavuş eniştesini ve ablasını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Isparta'da uzman çavuş eniştesini ile ablasını öldürdüğü iddiasıyla aranan ve polis memuru olduğu öğrenilen şüpheli, Niğde'de gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uzman çavuş Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk'ün 17 Kasım'da evlerinde ölü bulunmasına ilişkin polis memuru şüpheli U.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, sahte kimlik kullandığı tespit edilen şüpheliyi Niğde'deki bir pansiyonda gözaltına aldı.

Ebru Öztürk'ün kardeşi olduğu öğrenilen şüpheli, ifade işlemleri için Isparta'ya getirildi.

Davraz Mahallesi 142. Cadde'deki bir sitenin birinci katında Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezinde uzman çavuş olarak görev yapan Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk'ün cansız bedenlerini bulunmuştu. .

Öztürk çiftini iki çocuğunun yanında öldürdükten sonra kaçan katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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cinayet ısparta

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