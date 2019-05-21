Isparta’da vücudunun yüzde 35’i yanan genç, yapılan tedavi ile sağlığına kavuşturuldu

Isparta’da geçirdiği bir kaza sonucu vücudunun yüzde 35’inde yanık yaralanması meydana geldikten sonra SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne getirilen 23 yaşındaki Sinan Göğcen, hastanede yapılan başarılı tedavi süreci sonrasında sağlığına kavuştu. Tedavisi tamamlanan Sinan Göğcen, “Hastaneye geldiğimde iyi olabileceğimi hiç düşünmemiştim, vücudumun her yeri yanmıştı. Bu benim için büyük bir şanstı, kısa sürede tedavimi tamamlayan bütün ekibe çok teşekkür ederim” dedi.

Hastanenin Yanık Tedavi Merkezi’nin, Türkiye’deki sayılı illerde olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Dr. Öğretim Üyesi İsa Sözen, büyük yanık tedavisinin artık Isparta‘da da yapılabildiğini vurguladı. İsa Sözen, “Kliniğimize yüz, boyun, gövde ve ellerde yüzde 35 ila 2 ve 3. derece yanık yaralanmasıyla başvuran genç hastamız başarılı bir tedavi sürecinin sonunda şifa ile tedavi edildi. Hastanemizde bu tür büyüklükte yanığı tedavi edebiliyoruz. Ülkemizde 12, bölgemizde ise hiç olmayan yanık merkezinin açılması için hastanemizde çalışmalar yapılmakta. Böylelikle büyük derecede yanıkları olan hastalarımızı başka merkezlere sevk etmeden SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanemizde tedavi edebileceğiz” ifadelerini kullandı.