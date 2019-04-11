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Isparta'da "yabancı menşeli ilaç" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 20:09 | Son Güncelleme

Evinde baygın bulunan kişinin vücudunda ruhsatsız ilaç tespit edilmesi üzerine ilacı satan eczacı tutuklandı

Isparta'da, evinde baygın bulunan kişinin vücudunda Türkiye'de satışı olmayan yabancı menşeli bir ilaç tespit edildi, ilacı satan eczacı tutuklandı.

Mehmet Tönge Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki O.E'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve giren ekiplerin baygın halde bulduğu O.E, sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tahlillerde O.E'nin kanında yabancı menşeli, vücut geliştirmede kullanılan ve Türkiye'de satışı bulunmayan bir ilaç tespit edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilacı sattığı belirlenen eczaneye operasyon düzenledi.

Çeşitli markalarda ruhsatsız bin 180 sentetik ilacın ele geçirildiği eczanede gözaltına alınan eczacı S.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

O.E'nin tedavisinin ise yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.

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