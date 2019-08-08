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Isparta’da yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 22:45 | Son Güncelleme

Isparta’da motosiklet satış mağazasında çıkan yangına müdahale eden 2 kişi hafif şekilde yaralandı.Yangın, kent merkezindeki Kurtuluş Mahallesi Kesikbaş mevkisinde meydana geldi.

Isparta’da motosiklet satış mağazasında çıkan yangına müdahale eden 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yangın, kent merkezindeki Kurtuluş Mahallesi Kesikbaş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Özdemir’e ait motosiklet satış mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmeye çalışan Ali Özdemir ve Gökhan Güzel hafif yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı .

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