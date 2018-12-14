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Isparta'da yarbay ve uzman çavuşa FETÖ gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 14:46 | Son Güncelleme

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Isparta'da 1 yarbay ile 1 uzman çavuş gözaltına alındı.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Isparta'da 1 yarbay ile 1 uzman çavuş gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan Eğirdir Dağ Komando ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda görevli Yarbay C.S. ve İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Z.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

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