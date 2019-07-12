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Isparta’da yasa dışı silah satışına jandarma baskını: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 17:12 | Son Güncelleme

Isparta’nın Gelendost ilçesinde yasa dışı silah satışına operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Isparta’da yasa dışı silah satışına jandarma baskını: 2 gözaltı

Isparta’nın Gelendost ilçesinde yasa dışı silah satışına operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma, yaptığı aramalarda çok sayıda silah ve fişek ele geçirdi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Gelendost ilçesinde 2 şahsın yasa dışı silah satışı yapacağını tespit etti. İlçeye bağlı Yenice köyündeki Kemer Mahallesi’nde baskın düzenleyen ekipler, bir araçta bulunan S.G. (57) ve B.G. (29) ile birlikte 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 4 adet 7,65 çapında tabanca, 5 adet şarjör, 69 adet bu tabancalara ait fişek ve kasatura ele geçirdi.
Konuyla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına alan Jandarma ekipleri, ele geçirilen silah ve fişeklere de el koydu. Gözaltına alınan şüphelilerin, gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği belirtilirken olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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