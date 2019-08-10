Isparta'da yaşlı kadının bakıcısı ölü bulundu

Isparta'nın Senirkent ilçesinde, yaşlı bir kadının bakıcılığını yapan kişi çalıştığı evin merdivenlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Uluğbey köyünde, her yıl İstanbul'dan yaz tatilini geçirmek için memleketine gelen Ş.T'nin bakıcılığını yapan Emriye Akyürek (40), evin merdivenlerinde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Akyürek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset üzerinde kesici ve delici alet izleri bulan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aynı evde yaşayan Ş.T'nin zihinsel engelli olduğu öne sürülen kardeşi A.T'yi (67) gözaltına aldı.

Bakıcı kadının cesedi incelemenin ardından Senirkent Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

