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  4. Isparta'da yeni yılın ilk bebeği doğdu

Isparta'da yeni yılın ilk bebeği doğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 02:24 | Son Güncelleme

Isparta'da yeni yılın ilk bebeği doğdu

Isparta'da saat 00:00'da dünyaya gelen "Adnan Yiğit" 2020'nin ilk bebeği oldu.

Isparta Hastanes'inde Merve ve İzzet Demirbaş çiftinin 3 kilo 330 gram doğan bebeklerine Adnan Yiğit ismi verildi.

Anne Merve Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğin kendilerine yeni yıl hediyesi olduğunu söyledi.

Üçüncü bebeğinin dünyaya geldiğini ifade eden Demirbaş, "Çok mutluyuz, bu çok değişik bir heyecan oldu, çok güzel bir hediye." dedi

Baba İzzet Demirbaş ise "Aynı zamanda ben bu hastanenin başhekim yardımcısıyım, bugün hasta yakını olarak buradayım. Çok mutluluk verici bir olay, yeni yılın ilk dakikalarında çocuğumuzun dünyaya gelmesi güzel. Ekip arkadaşlarımızla beraber olması beni çok mutlu etti." diye konuştu.

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