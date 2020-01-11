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  4. Isparta'da yoğun bakımdan çıkan hastadan 'yanlış ilaç' iddiası

Isparta'da yoğun bakımdan çıkan hastadan 'yanlış ilaç' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 14:29 | Son Güncelleme

ISPARTA'da endoskopi çekimi sırasında fenalaşarak yaşamını yitiren Ramazan Gök'ün (54) ardından tedaviye alınan 5 hastadan biri olan Uğur Kucur'un (43), yapılan kolonoskopiden sonra yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı.

Isparta'da yoğun bakımdan çıkan hastadan 'yanlış ilaç' iddiası

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da endoskopi çekimi sırasında fenalaşarak yaşamını yitiren Ramazan Gök'ün (54) ardından tedaviye alınan 5 hastadan biri olan Uğur Kucur'un (43), yapılan kolonoskopiden sonra yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı. Bugün normal servise alınana Kucur, "Bana, yanlış bir ilaç kullanımı nedeniyle bu durumun yaşandığı söylendi. Bu ilacın ne olduğu konusunda açıklama yapılmadı" dedi.
Yalvaç'a bağlı Yukarıkaşıkara Köyü'nde yaşayan Ramazan Gök, mide rahatsızlığı nedeniyle 8 Ocak günü Isparta Şehir Hastanesi'ne gitti. Hastalığına teşhis konulması amacıyla aynı gün endoskopiye alındı. Gök, endoskopi sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı. Yoğun bakıma alınan Gök, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Ramazan Gök'ün cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, Yukarıkaşıkara köyünde toprağa verildi. Taner Gök, babasının ihmal nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddia ederek, hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Benzer şikayetlerle aynı hastaneye giden ve yapılan çekimlerin ardından rahatsızlanan Uğur Kucur ile F.G., A.G., A.K. ve G.K. adlı hastalar da yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
'YANLIŞ BİR ŞEY VARSA BU KONU ZATEN ARAŞTIRILIYOR'
4 hastanın yoğun bakımdaki tedavisi sürürken, Uğur Kucur, normal servise alındı. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Kucur, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Yalvaç'ta yaşıyorum. Bağırsaklarımda yaşadığım sorun nedeniyle 15 gün önce doktorumuza başvurduk, kolonoskopi çekilmesini istedi. O gün endoskopi odasına ilk ben girdim. Gerekli müdahale yapıldıktan sonra ayıldım. 10 dakika sonra ayağa kalktım. Ancak mide bulantısı, baş dönmesi ve titreme başladı. Kendimi iyi hissetmediğimi söyledim, hemen acile indirmek için sedyeye aldılar. 'Acele edin kendimi kötü hissediyorum' dediğimi hatırlıyorum. Sonrasını hatırlamıyorum. Yoğun bakımda iki gün kaldıktan sonra beni normal servise aldılar. Gerek yoğun bakımda gerekse burada herkes çok ilgilendi. Durumum şu an iyi. Ortada yanlış bir şey varsa bu konu zaten araştırılıyor, bizim bu konuda şimdi bir şey söylememiz doğru olmaz."
'YANLIŞ İLAÇ NEDENİYLE BU DURUMUN YAŞANDIĞI SÖYLENDİ'
Kendisine kısa bir bilgi verildiğini aktaran Uğur Kucur, "Bana kullanılan yanlış bir ilaç nedeniyle bu durumun yaşandığı söylendi. Bu ilacın ne olduğu konusunda bir şey söylenmedi" dedi.
Yalvaç ilçesinde esnaflık yapan Uğur Kucur'un pazartesi günü taburcu edileceği öğrenildi.

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Isparta'da yoğun bakımdan çıkan hastadan 'yanlış ilaç' iddiası

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